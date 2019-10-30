Иерусалим, , 23:27 — REGNUM Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал постановление об экстрадиции российского гражданина Алексея Буркова в США. об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на Минюст Израиля.

Министр Охана подписал решение об экстрадиции российского гражданина Алексея Буркова в США после того, как районный суд и Верховный суд Израиля подтвердили его экстрадицию в Соединенные Штаты.

В США Буркова подозревают в киберпреступлениях.

Решение израильские власти приняли после длительных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года гражданин России, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был арестован в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Американские правоохранители обвиняют Буркова в преступлениях в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию в Израиль направили как Россия, так и США. Власти Израиля решили выдать Буркова американцам.