Скопье, , 23:26 — REGNUM 30 октября президент Северной Македонии Стево Пендаровски в рамках кампании «Не игнорируйте! Реагируйте!» провел встречу с учениками средних школ.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью кампании, инициированной в марте, является борьба с последствиями изменения климата.

В ходе встречи Пендаровски подчеркнул необходимость того, чтобы каждый уделял внимание проблеме сохранения здоровой окружающей среды, поскольку каждый имеет право жить в здоровой окружающей среде. Президент отметил, что в преддверии зимы актуальность данной проблемы возрастает, поскольку в этот сезон загрязнение воздуха повышается, а уровень выброса углекислого газа уже превышает допустимый.

«Это причина того, почему я ожидаю от соответствующих институтов скоординированных действий, а от наших граждан руки помощи — помимо участия в конкретных экологических мероприятиях, я ожидаю, что они также сыграют роль в осуществлении экологического патрулирования, то есть патруля и контроля за наблюдения за загрязнителями. Все мы посредством самокритики и своевременного и скорого реагирования будем упорны в нашем стремлении к чистой и более здоровой окружающей среде».

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