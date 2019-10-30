Будапешт, , 23:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российскому публичному акционерному обществу «Газпром» следует обнулить взаимные претензии. Об этом Путин заявил сегодня, 30 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Газовые вентили Utg.ua

Путин заявил, что претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» совершенно абсурдны, и обвинения Киева критики не выдерживают.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке», — сказал президент России.

Он напомнил, что «Газпром» ничего не транзитирует, а транзитирует украинский «Нафтогаз». Остальные претензии также выглядят абсурдно.

«Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — подчеркнул Путин.

Российский лидер призвал избавиться от всего этого абсурда и обнулить все требования с обеих сторон. Российская сторона при этом готова к конструктивной работе и прокачке газа через украинскую ГТС, и даже к поставкам газа на Украину по более низким ценам, чем платят украинские потребители сейчас.

Также Путин напомнил, что Украина сейчас и так получает исключительно российский газ, хотя и твердит, что якобы получает газ из Евросоюза по реверсу.

«Никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это — ложный реверс», — напомнил Путин.