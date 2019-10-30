Анкара, , 23:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции вызвало для объяснений посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда, 30 октября передает агентство Reuters.

Турецкий МИД возмущен действиями Палаты представителей Конгресса США, ранее признавшей геноцид армян в Османской империи и одобрившей санкции против Турции за военную операцию на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже назвал действия конгрессменов «местью» за совместные действия Турции и России в Сирии.

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