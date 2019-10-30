Богота, , 23:13 — REGNUM Комиссия по делам мира Сената Колумбии потребовала создать инстанцию высшего уровня, целью которой было бы остановить убийства бывших повстанцев распущенной в 2016 году группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (исп. ФАРК). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На данный момент убито 169 бывших бойцов ФАРК, в соответствии с мирным соглашением 2016 года сложивших оружие и начавших реинтеграцию в мирную жизнь.

В этой связи руководители Комиссии предложили создать орган, который бы занялся отслеживанием ситуаций, представляющих особый риск для бывших партизан, содействием уголовным расследованиям убийств бывших членов ФАРК.