Сринагар, Индия, , 23:11 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) охарактеризовала визит делегации Европейского союза в Джамму и Кашмир как «величайшую ошибку в истории дипломатии Индии». Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала подчеркнул: «На протяжении трех последних дней весь мир наблюдал за неумелой пиар-кампанией премьер-министра Нарендры Моди». По словам влиятельного оппозиционного деятеля, решение допустить третью сторону производить оценку ситуации в Джамму и Кашмире стало «кощунством» со стороны правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП). «Действия правительства Моди являются нарушением индийского суверенитета в Кашмире», — заключил он.

Напомним, что 29 октября делегация Европейского союза посетила индийский Джамму и Кашмир для оценки ситуации в регионе. Европейские политики стали первыми иностранными наблюдателями в кашмирской долине после того, как 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир.