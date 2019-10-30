Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Кандидат на пост посла США в России Джон Салливан на слушаниях в Конгрессе заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2», по всей видимости, остановить уже не удастся. Слушания состоялись сегодня, 30 октября.

Салливан констатировал, что с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия получит серьезный рычаг давления на Европейский союз. При этом он отметил, что США уже не смогут остановить строительство, близкое к завершению.

Также Салливан считает, что завершение «Северного потока — 2» негативно повлияет на Украину, которая потеряет миллиарды из-за остановки транзита российского газа.

Эффективность санкционной политики США против России Салливан также поставил под вопрос, сказав, что даже санкции не остановят «Северный поток — 2», разве что поднимут его стоимость.

Стоит отметить, что заявление Салливана прозвучало спустя всего несколько часов после решения властей Дании, которые дали добро на прокладку «Северного потока — 2» через свою исключительную экономическую зону.