Ла-Пас, , 23:00 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Боливии Карлос Меса, уступивший на выборах 20 октября действующему главе государства Эво Моралесу, вновь изменил своё мнение относительно результатов голосования и на этот раз потребовал аннулировать результаты выборов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Своего поражения Меса не признал. Сначала, не дожидаясь окончательного подсчёта голосов, он потребовал провести второй тур выборов. Затем выступил с требованием создать международную комиссию для расследования фальсификации результатов. На этот раз бывший кандидат в президенты потребовал отменить результаты выборов.

«Проверка, о которой договорились Организация американских государств и кандидат в президенты от «Движения к социализму», не учла ни мнения народа, ни наших условий, прежде всего, требования признать недействительными результаты выборов, посчитанные Верховным избирательным судом», — приводит агентство слова Месы.

«Мы не приемлем никакой проверки, о которой договорились в одностороннем порядке», — добавил Меса.