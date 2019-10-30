Анкара, , 22:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отменить визит в США после одобрения Конгрессом новых антитурецких санкций и признания геноцида армян в Османской империи, 30 октября передает агентство Reuters.

Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая о предстоящей поездке в Вашингтон и переговорах с президентом США Дональдом Трампом, Эрдоган заявил, что ещё не решил, как поступит в связи с решением конгрессменов.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций против Турции за военную операцию на севере Сирии, а также признала притеснение армян в Османской империи 1915 года геноцидом.

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