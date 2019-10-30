Скопье, , 23:04 — REGNUM 30 октября глава самой крупной оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски встретился со специальным представителем США по Западным Балканам Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили текущую политическую ситуацию в стране и процесс евроинтеграции страны.

Глава македонской оппозиции Мицкоски подчеркнул важность интенсивного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки для достижения стратегической цели страны по интеграции страны в ЕС и обеспечения стабильности в регионе и заявил, что для быстрого продвижения на пути в Евросоюз стране необходимы серьезные и всеобъемлющие реформы.

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