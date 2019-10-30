30 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию, который проходит сегодня, 30 октября, выглядел немного интригующим, что отмечали ряд экспертов. Путин уже в пятый раз посещает Венгрию, и Орбан нередко бывает в России. С чем связана такая интенсивность их встреч? Ведь Венгрия, по большому счету, небольшая европейская страна.

Станислав Стремидловский, , 22:39 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Венгрию, который проходит сегодня, 30 октября, выглядел немного интригующим, что отмечали ряд экспертов. Путин уже в пятый раз посещает Венгрию, и Орбан нередко бывает в России. С чем связана такая интенсивность их встреч? Ведь Венгрия, по большому счету, небольшая европейская страна.

Нынешний визит российского президента в Будапешт носит многоплановый характер, хотя на публичном уровне, во время совместной пресс-конференции Путина и Орбана речь шла больше об экономическом сотрудничестве и реализации совместных серьезных проектов. Венгерский премьер в своем вступительном слове отметил, что в отношениях с российской стороной у его страны были годы неуспешные и успешные. 2019 год относится к последней категории. А началось всё еще в 2018 году, когда впервые после того, как Европейский союз установил антироссийские санкции, торговый оборот между Венгрией и России стал расти. Орбан отметил, что Венгрия пытается сбалансировать баланс, рассматривает российскую территорию как место для инвестиций венгерского капитала и хотела бы расширять список товаров, которые можно было бы продавать в России. Он особо подчеркнул фактор политического сотрудничества, назвав важным то, что между Москвой и Будапештом установилось доверие. По словам премьер-министра, «с нашей стороны в его основе — географический фактор, мы не можем изменить номер своего дома, все страны находятся там, куда их поместил Господь Бог. Венгрия находится в треугольнике Москва — Стамбул — Берлин». Конечно, добавил Орбан, Венгрия является членом НАТО и ЕС, но это не исключает политического сотрудничества с Россией.

Президент России в свою очередь рассказал во вступительном слове, что на первом месте в диалоге об экономике стояли энергетические вопросы. Россия обеспечивает порядка 60% потребностей Венгрии в нефти и 50% в газе, или даже больше. Сотрудничество налажено на высоком уровне и проходит без всяких сбоев. Через венгерскую территорию идут поставки российского газа в Западную Европу. Венгерские подземные хранилища позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей. Москва также намерена принять участие в обновлении венгерского речного флота и модернизации метро Будапешта. Стороны обсудили и международное положение. «Политическому урегулированию сирийского кризиса будет способствовать работа Конституционного комитета, для создания которого Россия многое сделала вместе с партнерами из Турции и Ирана, — сказал Путин. — Несколько часов назад в Женеве, как вы знаете, началось первое заседание этого комитета. В рамках комитета правительство и оппозиция, представители сирийского гражданского общества могут напрямую, без вмешательства извне, работать над конституционной реформой, задачами государственного строительства и устойчивого развития страны».

Отдельно и ярко на пресс-конференции прозвучала тема Украины. Венгерское телевидение дало пас Орбану, когда попросило премьера прокомментировать вето Будапешта на декларацию постпредов при НАТО по Украине, поскольку она не обязывала Киев соблюдать права венгерского меньшинства на Закарпатье. Киев и ранее обвинял Венгрию в том, что она в этом вопросе якобы подыгрывает России. А тут еще накануне визита Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России может обсудить с венгерским премьером тему Украины. «Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах», — отметил Песков. Поэтому Орбан призвал не рассматривать вето на декларацию послов НАТО по Украине в контексте венгерско-российских отношений и оценивать в контексте венгерско-украинских отношений. «Мы, венгерская сторона, решаем свои собственные национальные проблемы, — подчеркнул премьер. — И надеемся, что ситуация улучшится со временем». При этом, отвечая уже на вопрос российского агентства «Интерфакс» о перспективах «Турецкого потока», Орбан подчеркнул, что Венгрия очень ценит свой суверенитет, и поэтому для нее неприемлемо зависеть по газу от Украины как транзитера. Эти слова, наверное, вряд ли положительно говорят о перспективах Киева сохранить поставки газа на Запад.

Однако у визита Путина было не только экономическо-политическое измерение. После совместной пресс-конференции Путина и Орбана ждала встреча с иерархами ближневосточных христианских Церквей, а защиту присутствия христиан в регионе видят своим долгом Москва и Будапешт с благословения папы Римского Франциска. Западные эксперты замечают, что Венгрия — это единственная страна, которая в своем правительстве учредила пост госсекретаря, который занимается преследуемыми христианами. Будапешт старается выстроить самостоятельную политику за пределами ЕС на Ближнем Востоке, Закавказье и Средней Азии, демонстрируя свой интерес как к христианам, так и тюркскому миру. Не случайно Венгрия участвует, пусть и в роли наблюдателя, в саммитах тюркских государств, выводит свою историю, как и Турция, из Турана. Желание Орбана, который отдает отчет в том, что возможности его страны всё же невелики, обсудить положение христианства на Ближнем Востоке, выглядит как имеющее миссионерско-политический характер. Получается, что католическая Венгрия вместе с православной Россией вдвоем взваливают на свои плечи историческую ношу в новых, сложных и необычных геополитических условиях. Чего добивается Россия, понятно. Но чего добивается Будапешт и какую он усматривает для себя геополитическую перспективу?