30 октября 2019 | Время чтения 21 мин

Сергей Шакарянц, , 22:37 — REGNUM Чем же станет день 29 октября 2019 года для региона Закавказья, — впрочем, для очень многих стран и регионов? Мы выделили эту дату в основном по двум абсолютно визуально «уловимым» причинам. Первая — молниеносные визиты министра обороны России Сергея Шойгу в Армению и Азербайджан. Не станем ничего «додумывать» — есть ведь официальные сообщения сайта Минобороны РФ. Итак, в Ереване прозвучало следующее: «Позвольте кратко проинформировать вас о текущем состоянии военного сотрудничества. Сегодня проинспектировал 102-ю российскую военную базу в Гюмри. База боеспособна и, являясь гарантом стабильности, готова совместно с Вооружёнными силами Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам », — заявил Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Он сообщил премьер-министру, что на переговорах с главой военного ведомства Армении «обсудил актуальные вопросы дальнейшего укрепления совместной безопасности». «Достигнутый уровень взаимодействия наших военных ведомств позволяет оперативно выполнять текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения», — констатировал Сергей Шойгу. Поблагодарив премьера за предоставленную возможность встретиться, он отметил, что «в России высоко ценят сотрудничество с республикой и считают дружественную Армению союзником и ключевым партнёром в Закавказье». «Налажено тесное взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках профильных международных организаций. Отмечаем поддержку армянской стороной основных позиций России по международной повестке дня. Считаем, что государства-члены ОДКБ должны солидарно голосовать в международных структурах, тем более по вопросам безопасности », — сказал Сергей Шойгу. Он отметил, что в начале октября Ереван принимал у себя саммит Евразийского экономического союза, на полях которого состоялась очередная встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. «Такие регулярные контакты придают дополнительный импульс сотрудничеству России и Армении, в том числе по вопросам безопасности в регионе», — подчеркнул Министр обороны РФ».

Армения

По оценкам С. Шойгу, Армения — это «союзник и ключевой партнёр России в Закавказье». Он напомнил: «Созданы и функционируют Объединённая группировка войск и Объединённая региональная система ПВО Армении и России, организовано тесное взаимодействие наших Генштабов, осуществляется совместное планирование». Также, как известно, подписан План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Армении. Документ утвердили министры обороны: России — С. Шойгу и Армении — Давид Тоноян. Российский министр также отметил «нарастающие объёмы учебных программ». «У нас на сегодняшний день достаточно большое количество офицеров Вооружённых сил Армении, учащихся в российских военных академиях, и предполагается увеличение этого количества», — сказал Шойгу.

А вот информация сайта Минобороны России о переговорах в Баку: «Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи главами двух государств, реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики, заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на сегодняшней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сергей Шойгу отметил, что «Россия на сегодняшний день приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом». «Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи и многого другого», — перечислил он. Ильхам Алиев принял глав военных ведомств стран СНГ, прибывших в Баку на заседание Совета министров обороны государств Содружества. Касаясь коалиционного военного строительства, Сергей Шойгу отметил, что повестка дня здесь «достаточно обширна». «Сотрудничество развивается по плану, который мы вместе рассматриваем и утверждаем», — подчеркнул Министр обороны России».

Прекрасно заметно, чем отличаются друг от друга эти две информации. Умышленно не приводим информацию сайта МО России о заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ, хотя и она в свободном доступе и весьма исчерпывающаяся. Тут есть нюанс, который, безусловно, министр обороны Армении Давид Тоноян согласовал во время встречи с С. Шойгу в Ереване — Тоноян не поехал на Совет министров обороны СНГ в Баку. Причина понятна, и Шойгу, видимо, согласился с доводами армянской стороны. Хотя на 77-м заседании этой структуры затрагивались важные вопросы и, естественно, председательствовал на заседании сам министр обороны РФ. Есть мнение, что якобы именно из-за отказа Тонояна ехать в Баку Шойгу приезжал в Армению для отдельного разговора, например, о взаимодействии в рамках Единой системы войск ПВО стран СНГ — как-то, об отражении массированной атаки беспилотников, на примере войны в Сирии. Но нам представляется, что не из-за отказа Тонояна ехать в Азербайджан глава Минобороны России находился в Ереване и, ещё раз напомним, на 102-й российской военной базе в Гюмри. Обратимся к сведениям, которые командир 102-й базы полковник Николай Мартынюк доложил министру Шойгу. Боевой потенциал 102-й российской военной базы (РВБ), которая дислоцирована на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники, доложил полковник Мартынюк. В свою очередь, начальник штаба Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ, что «материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объёме». Он также отметил, что полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

Итак, 102-я усиливается. Нет сомнений, что причины усиления российской военной базы в Армении кроются отнюдь не в нежелании Тонояна ехать в Баку на 77-е заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ. А вот в чём — тут океан возможностей дать волю фантазии, предположениям, гипотезам и версиям. Правда, смысла в фантазировании, версировании и так далее нет. Всё равно в ближайшей перспективе мы доподлинно не узнаем, что за вопросы на самом деле (за исключением вопроса об увеличении боевого — боевого, подчёркиваем — потенциала 102-й базы почти в 2 раза) могли обсуждать тет-а-тет министры обороны Армении и России. Но если судить по вышеприведённым заявлениям С. Шойгу во время его встречи с премьер-министром Пашиняном, речь идёт именно о возможности 102-й базы «совместно с Вооружёнными силами Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам». Шойгу не выделил, каким именно вызовам и угрозам, и с чьей стороны. Но создаётся впечатление, что в словах российского министра скрыты завуалированные послания властям Турции и Азербайджана. В Армении (да и не только в Армении — во всех армянских зарубежных диаспорах) обратили внимание на то, что в рамках состоявшегося 15 октября 2019 г. в Баку VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, под эгидой Турции и Азербайджана, в официальном выступлении И. Алиева нашли место следующие «пассажи», основанные на неудивительной исторической и правовой безграмотности: «На саммите глав государств, проведенном в октябре 2009 года в древнем азербайджанском городе Нахчыван, был создан новый институциональный формат сотрудничества между нашими странами. Между основной частью Азербайджана и нахчыванским регионом расположен Зангезур. Вывод в своё время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении». Цитата приведена с азербайджанского интернет-ресурса https://www.parahat.info/news/191015-azertag, так что никаких обвинений в извращении фактов быть не может.

Учитывая, как часто за время своего президентства — а, точней будет сказать, неоднократно президент Азербайджана объявлял Ереван «азербайджанским городом» (странно — Россия отвоёвывала Ереван у Ирана, а не у «Азербайджана»…), а Республику Армения — «западным Азербайджаном», обещая рано или поздно завладеть ими, любой нормально и логически мыслящий человек обязан увидеть в заявлениях И. Алиева от 15 октября плохо скрытую угрозу в адрес Армении и всего армянского народа. Вот из-за этого рода новейших переиначиваний истории региона, кстати, и случилось то, что случилось — а именно, Арцахская (карабахская) проблема. В словах И. Алиева ведь не просто угроза — ещё и ложь, ибо даже Арцах не был «в составе Азербайджана», коего до 1918 г. физически не существовало, а тут человек без обиняков «ввёл в состав Азербайджана» и Зангезур — который всегда был частью Сюникского мира, даже и в эпоху Сасанидского Ирана, что уж говорить о более поздних временах!.. Далее. Разве не в октябре выдал «перл» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавуоглу — мол, «армяне террористы»? Мы уже в связи с другой темой отмечали, что выходку Чавушоглу даже беспозвоночное МИД Армении не сумело оставить без ответа. Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян отреагировал на антиармянский выпад турецкого коллеги на днях во время совместной пресс-конференции с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой. «Тональность заявления и позиция главы МИД Турции Чавушоглу не стали неожиданностью или новостью для Армении, — заявил Мнацаканян. — Подобные заявления мы слышали и ранее по другим поводам. Данное заявление вновь подтверждает наш подход, закреплённый в нашей внешней политике — это угроза безопасности Армении и это серьёзная проблема».

Так или иначе, но получилось, что заявления министра обороны России С. Шойгу в Ереване, как и доклады командира 102-й базы полковника Мартынюка и начальника штаба ЮВО генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева «имели отношение» в неком роде именно к Турции и Азербайджану. Тем более что в словах С. Шойгу есть прозрачный намёк на реальное существование и боеготовность Объединённой группировки войск (сил) (ОГВС) Армении и России. Она есть, можно сказать, с 14 ноября 2016 г., когда президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил соглашение с Арменией об ОГВС двух стран. Проект соглашения был представлен Минобороны РФ, согласован с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В основе этой ОГВС Армении и России — одна из бригад Минобороны Армении и части как раз 102-й военной базы в Гюмри. Считаем, что визит С. Шойгу и его заявления в Ереване — красноречивый сигнал всем заинтересованным государствам, что «уходить в никуда» из Закавказья сейчас Россия не намерена. Тем боле что из-за действий Турции и США в Северной Сирии угроза «растекания» террористов из «Исламского государства» (ИГ), о чём Иран, например, предупреждал ещё с марта 2019 г., в том числе и в направлении Кавказа, только усилилась. Но одновременно мы видим, что Москва не просто не утрачивает определённый интерес конкретно к территории Армении, а ещё и нагоняет «острастку» на Анкару и Баку — чтоб «следили за речью», видимо…

Но мы оговорили в самом начале — 29 октября примечательная дата. И вот — вторая причина. Мир стал свидетелем того, что в этот день нижняя палата парламента (Конгресса) США — Палата представителей, берёт и подавляющим большинством голосов в очередной раз принимает резолюцию по Геноциду армян 1915−23 гг. Ажиотаж был таким в Армении, что через Интернет шли прямые репортажи из Палаты представителей США, «бесновались» телеканалы Армении и т.д. Разве не понятно — почему? «Игра стала стоить свеч» — образно выражаясь. И проамериканская часть армянской внутриполитической «тусовки» как-то и якобы непредумышленно «забыла» известить людей, взявших за основу приоритет «смотра» слушаний и прений в Палате представителей США и «невидения» ничего иного, в частности, и визита в Ереван министра обороны России (как и его заявлений, конечно), что эта самая Палата представителей уже, как минимум, в третий раз (!) принимает такую резолюцию. Толку-то? Далее всегда и всё, принятое Палатой представителей, блокировалось в верхней палате Конгресса США — Сенате. А то и — личным вмешательством того или иного президента Америки вообще на долгие годы «исчезало» из повестки дня Конгресса США. Об этом почти никто в Армении 29 октября 2019 г. решил «не вспоминать». А зря!..

Принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции нужно рассматривать исключительно в свете геополитических реалий, в пучине которых недавние американо-турецкие дипломатические трения вокруг Сирии, «алогичность» политического поведения главы Белого дома сыграли свою главную и заключительную роль. Выражаясь проще, это был демонстративный и явно театрализованный «акт наказания» Турции, то есть ответ на то, что Турция внешне окончательно перешагнула некую «красную линию» дозволенных погрешностей перед западными партнёрами. Хотя это — больше то, что хотели бы, видимо, навязать в качестве «объяснения» миру сами американцы и турки. Ниже станет понятно, почему сделана эта оговорка. Несмотря на то, что отложение принятия подобной резолюции было отнюдь не последней козырной картой в руках у Вашингтона, тем не менее, подобный шаг может знаменовать собой очередной тактический дрейф Эрдогана в сторону Кремля. А то и — в сторону Ирана. Но при этом обязательно будут иметь место новые «торги» между США и Турцией! А ведь всегда так именно и было. При этом, на недавней сочинской встрече в проигрыше оказались и Турция, и США, в то время как в Сирии укрепились позиции России и Ирана. Да, демонстрация турецкой самодостаточности потерпела многоступенчатое фиаско. Посему, было бы неправильно утверждать, что принятие резолюции о признании Геноцида обязательно должно было состояться именно в эпоху правления «революционера» Н.Пашиняна. Нет, на подобное политическое — точней, политизированное — решение в Палате представителей США Ереван вряд ли сумеет проявить эффективную политическую реакцию, найдя тому адекватные и трезвые оценки. Более того, на отсутствие подобной трезвости у Еревана и сентиментальное деструктивное его восприятие, как раз и рассчитана данная резолюция. Потому что, всё то, на чём можно было сыграть трезвой дипломатии, руководствующееся ложными политическими и геополитическими ориентирами «бархатное» правительство Армении превращает в ноль, оставляя за текущими событиями роль доминирующих над национальными интересами республики деструктивных факторов.

Сейчас Анкара активно разыгрывает «обиженность». Турция всецело отвергает резолюцию решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание Геноцида армян, говорится в заявлении МИД Турции. «Всецело отвергаем резолюцию за номером 296 «О подтверждении позиции США по армянскому геноциду». Данный документ рассчитан на внутреннюю аудиторию и не имеет под собой никаких исторических и правовых обоснований», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции. «Это решение не представляет для правительства и народа Турции никакого значения. Политически мотивированный документ служит интересам армянского лобби и антитурецких кругов США и не более. Попытки парламентов исказить исторические события по собственному умыслу — ужасающая ошибка», — говорится в заявлении. А вот и «инсинуации» лично главы МИД Турции М.Чавушоглу. По его словам, тем самым США пытаются «отомстить» за то, что Турция помешала их планам, проведением операции «Источник мира» в Сирии. «Те, чьи планы были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Если они верят, что таким образом отомстят, то ошибаются. Данное позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы», — написал глава МИД в Twitter. Он отметил что, Турция ответит Вашингтону в связи с принятием антитурецкой резолюции.

Парадоксально, но турецкий министр в чём-то прав. Резолюция бессильна — она не закон. Она не предусматривает восстановления попранных личных и имущественных прав жертв Геноцида армян. К тому же ещё не утверждена высшей исполнительной властью США. Кто рискнёт сказать априори — утвердят ли эту резолюцию хотя бы в Сенате? Мы не берёмся ответить «да» или «нет». Потому что в Белом доме точно хотят играть по рефрену «Игра стала стоить свеч». Обратим внимание — а когда ж вдруг эта самая «Игра стала стоить свеч»? Ясное дело, США плевать хотели на приезд министра обороны РФ в Армению, американцев не это насторожило и устрашило. А вот что именно — сейчас разберёмся.

Отгадка кроется в заявлении Минобороны России от 26 октября, а также в том, что Дональд Трамп, оказывается, «пригласил» углеводородные фирмы семейства Рокфеллеров на… нефтяные поля Сирии, которые американцы ну никак не хотят прекращать «защищать» от сирийцев — законных хозяев этих нефтяных полей. Не поленимся напомнить: официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 26 октября заявил, что российские военные получили подтверждения того, что Пентагон США контролировал и по сей день продолжает отслеживать добычу нефти на территории Сирии, а также её транспортировку за пределы этой арабской республики. Минобороны РФ представило снимки космической разведки, на которых изображены автоцистерны с нефтью, уходящие с территории Сирии под охраной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). Российские военные опубликовали карту нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре 2019 г. Как подчеркнул Конашенков, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии. Конашенков указал на то, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии. По его словам, то, чем сейчас занимается Вашингтон, — а именно захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии — «является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом». Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что «ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, — по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа».

Такова, действительно, фабула остальных событий, продолжающихся в данном регионе планеты — разрастается «нефтяной скандал» в Сирии вокруг более чем странных «охранных мероприятий» американских военных и сотрудников американских ЧВК. Но вот куда уходит ворованная сирийская нефть, то тут логика говорит следующее: 1) это либо в Турцию; 2) либо в Ирак, точней — в Иракский Курдистан. Второе предположение временно можно не принимать во внимание, ибо в Ираке — беспорядки, длящиеся, как минимум, с начала октября, а поблизости от Иракского Курдистана, в Ханакине, вновь «откуда не возьмись», объявились террористы из ИГ. Стало быть, в Турцию — опять в Турцию. И впрямь — а куда ж ещё? Именно из Турции, турецких портов быстрей и легче донести ворованную нефть (будь то с Северного Ирака или с Северной Сирии) истинному получателю этой нефти — то есть Израилю. Что тут непонятного? Ворованная, следовательно, крайне дешёвая нефть. Которая крайне нужна Израилю — помнит ли общественность планеты «непонятные» виражи вокруг «танкерной войны» в Персидском заливе, «непонятные» атаки на саудовские НПЗ и так далее? Наверняка помнит. Но, в этом случае, при всех минусах и плюсах, тут имеет место не «мстительность» США в адрес турок из-за сирийских курдов, и не повышенная «забота» конгрессменов США о том, что «ах! — мы задолжали армянскому народу», — нет. Тут явная игра в стремлении, как выражаются в русском языке, «навести тень на плетень» — мол, Турция «обижена» на Америку, и ворованная сирийская нефть не через Турцию уходит из Сирии! Ага — видимо, американцы, израильтяне и турки весь мир воспринимают как стадо баранов, неинформированных о том, что Сирия в южном направлении граничит с Иорданией и Израилем, на Западе — с Ливаном, на севере — с Турцией, на востоке — с Ираком. Что из северной сирийской провинции Дэйр-эз-Зор и провинции Ракка почти невозможно незаметно транспортировать, да ещё колоннами автоцистерн (!) неизвестной принадлежности, но под охраной военных США, тонны нефти к южно-сирийской американо-британской базе в Эт-Танфе, что безопасней вывозить ворованную нефть в северном направлении, то есть в Турцию… Тем более что в Эр-Ракке и провинции Ракка уже почти две недели как стоят сирийские войска и российская военная полиция. Кто ж рискнёт через такие территории увозить наворованное? А вот через Турции — вполне можно. Ведь не забыты скандалы о вовлечённости семьи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в сделки по нефти с боевиками ИГ.

В доказательство приведём цитату из материала интернет-ресурса «Вести.ру» от 25 ноября 2015 г.: «Появились новые доказательства того, что существование ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нестабильная ситуация в Сирии очень выгодны турецким властям и непосредственно семье президента страны. Сын Реджепа Тайипа Эрдогана Билал, как оказалось, весьма тесно общается с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вплоть до того, что позирует с ними на фотографиях с радостной улыбкой. При этом именно Билал Эрдоган де-факто контролирует нефтяные потоки Турции и покупает нефть у исламистов на теневом рынке . У судоходных компаний Эрдогана-младшего есть собственные причалы в портах ливанского Бейрута и турецкого Джейхана, куда контрабандное сырьё доставляют целыми танкерами. И это не секрет ни для кого, даже для самих турок. Собственно, именно удары российских ВКС по нефтескладам боевиков и могли стать для турецких властей последней каплей. Анкара попросту почувствовала, что теряет источник дохода. Владелец заводов, газет и пароходов, по совместительству — большой друг полевых командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фото он — с дорогими друзьями на ужине, на другом — слушает имама, как и другие собравшиеся. И всё бы ничего, вот только чёрные знамёна на фото — не лучший фон для второго сына турецкого лидера. Снимок сделан в августе 2013 года, за год до того, как ИГИЛ-сотоварищи (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли к активному захвату территорий».

26 октября Минобороны России ошарашивает американцев и турок публикацией снимков космической разведки о продолжении грабежа Сирии, сопровождает скандальные снимки комментарием Конашенкова с обвинением в международном государственном бандитизме. 28 октября Трамп «приглашает» Рокфеллеров на сирийские нефтяные поля. 29 октября Палата представителей Конгресса США принимает резолюцию якобы против того самого друга, который помогает США в этом самом международном государственном бандитизме! Причём и США, и Турция в итоге-то «работают» на Израиль. Боже мой, какая трогательная «забота» о «долге» перед армянским народом!

Но, кроме нефти, есть и иные — сейчас мало заметные нюансы. В конце концов, кто не видит, что США «слили» курдов Сирии на милость Анкаре. Не «слит» пока что только клан Барзани — иракских курдов. Думается, что придёт время, когда мир будет вынужден серьёзно изучить причину сдачи курдов американцами. Очередное, даже трудно сказать — какое по счёту, обращение США к «Армянскому вопросу» региону вряд ли может сулить нечто стабильное. Незавидная участь сирийских курдов чему-то учит или не учит народы региона, в том числе армян — сейчас сказать трудно. В Армении нет-нет да раздаются трезвые голоса, но это — предмет изучения любителей «мониторинга» соцсетей, а не дело для исследователей основного предмета, вокруг которого на Ближнем Востоке сыр-бор не стихает вот уже седьмой год. Однако заметно, что порывшись на захламлённом и запылённом «складе истории», американские законодатели вытащили «Армянский вопрос» именно после того, как Пентагон и Госдепартамент США сдали туркам сирийских курдов. Итак, именно «эти» курды больше не нужны Америке или все курды в целом? Будем искать ответ на этот вопрос, как и на вопрос о том, что именно решили сыграть с «Армянским вопросом» в США. И, честно говоря, хотя у нас нет доказательств, а есть только предчувствие, тем не менее — свяжем все перечисленные «мероприятия» США и Турции по курдам и сирийской ворованной нефти с… визитом министра обороны РФ С. Шойгу в Армению и Азербайджан. Получится интереснейший коллаж…