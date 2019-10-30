Будапешт, , 22:36 — REGNUM Венгры, проживающие на Украине, подвергаются дискриминации и угрозам, заявил 30 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом глава венгерского правительства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Как поступать в ситуации, когда венгерское меньшинство в закарпатских районах Украины страдают от дискриминации и живут под угрозой? Они страдают от дискриминации, обоснованной законами страны. И часто подвергаются физическому насилию», — сказал Виктор Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о ветировании декларации постоянных представителей при НАТО по Украине. Будапешт наложил вето на данный документ, так как эта декларация не обязывает Украину соблюдать права украинских граждан венгерской национальности.

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