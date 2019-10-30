Багдад, , 23:29 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё около 70 получили травмы в ходе новых беспорядков, вспыхнувших в центре Багдада, столицы Ирака. Об этом 30 октября сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, демонстранты, участвующие в акции протеста на площади Тахрир в Багдаде, предприняли попытку прорыва через оцепление полиции в так называемую зелёную зону. Этот район Багдада находится под особой охраной, так как там расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Напомним, антиправительственные выступления начались в Ираке 1 октября. Мирные протестные акции быстро переросли в столкновения с силовиками. Манифестанты требуют отставки правительства в связи с ухудшением условий жизни и коррупцией в органах власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на площади Тахрир в Багдаде собрались десятки тысяч протестующих после расстрела неизвестными демонстрантов в Кербеле. Жертвами стали не менее 18 человек.

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