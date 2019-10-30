Будапешт, , 22:28 — REGNUM Руководство Российской Федерации всегда готово к встрече с в «нормандском формате» по Украине, но такой саммит должен быть хорошо проработан и подготовлен, а также привести к конкретному результату. Такое заявление сделал сегодня, 30 октября, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Что касается встречи в «нормандском формате»: мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в «нормандском формате», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена и не закончиться пустыми разговорами.

Саммит в «нормандском формате» должен дать конкретные результаты и пойти на пользу урегулированию в целом, подчеркнул президент России.