Каракас, , 22:26 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Аристобуло Истурис выразил мнение, что общенациональные протесты в Эквадоре и Чили, как и результаты президентских выборов в Боливии и Аргентине — это свидетельство того, что Латинская Америка вновь поднялась против неолиберализма. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В интервью каналу Venezolana Истурис заявил, что исторически в Латинской Америке существует противостояние между двумя доктринами: доктриной Монро, навязываемой США, и доктриной боливарианизма.

«Сейчас народы вновь обретают независимость благодаря боливарианской доктрине создания Великой Родины», — приводит агентство слова вице-президента.