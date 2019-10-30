Калуга, , 20:16 — REGNUM 30 октября, в преддверии Дня народного единства в Калуге прошёл очередной этап акции «Я — гражданин России». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, паспорта граждан Российской Федерации были вручены десяти переселенцам из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

В Калуге прошла акция «Я – гражданин России» Пресс-служба Городской думы Калуги

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, врио заместителя начальника УМВД России по городу Калуге Петр Лохмачев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

«Я рад, что вы решили связать свою судьбу с нашим городом, — обратился к переселенцам Александр Иванов. — Уверен, что вы об этом не пожалеете, Калуга динамично развивается, за последние годы в городе создано много новых предприятий, десятки тысяч рабочих мест, высокими темпами строится жильё, новые школы и детские сады. Эта работа будет продолжена, как и работа по благоустройству города. Городские власти делают всё, чтобы повысить качество жизни калужан».

Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать её культуру, историю и традиции.

Глава городского самоуправления поздравил новых граждан Российской Федерации и пожелал им успехов и благополучия.