Копенгаген, , 09:42 — REGNUM Председатель Датской народной партии Кристиан Туельсен Даль в ходе дебатов о зарплатах и пенсиях политиков заявил, что партия готова поддержать отмену так называемой «надбавки на расходы» у зарплат чиновников, которая составляет 780 долларов и не облагается налогом.

«Я считаю, что очень странно вести дискуссию по поводу этой надбавки. Очень сложно объяснить зачем она вообще нужна. Я думаю, очень многие просто не понимают, почему политики должны получать эту сумму дополнительно к своей зарплате», — заявил глава Датской народной партии. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Туельсен Даль подчеркнул, что готов перейти к обсуждению уменьшения размера пенсий чиновников, не касаясь в таком случае заработной платы. Однако глава Датской народной партии отказался пойти на повышение зарплат политиков в качестве компенсации за уменьшение пенсий.