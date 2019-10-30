Тегеран, , 22:37 — REGNUM 29 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на конференции по безопасности в Дохе, заявил, что после незаконного выхода США из СВПД в 2015 году Иран не собирается играть с Вашингтоном в «игру с нулевой суммой». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр, ссылаясь на предложение Дональда Трампа о переговорах, отметил, что «Иран не боится сделок или встреч. Он просто убежден, что прежде, чем садиться за стол переговоров, стороны должны исполнить все обязательства друг перед другом».

Мохаммад Дажвад Зариф напомнил о плане президента Хасана Рухани «Ормузская мирная инициатива». По словам министра, этот план может стать основой для создания новой системы безопасности на Ближнем Востоке без какого-либо вмешательства со стороны третьих стран.