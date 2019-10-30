Тегеран, , 22:19 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Кувейта Халед аль-Джарадла заявил о том, что Кувейт всерьез думает присоединиться к «Ормузской мирной инициативе», представленной президентом Ирана Хасаном Рухани в ходе последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам дипломата, Кувейт всерьез рассмотрит присоединение к Ормузской мирной инициативе, которая может оказаться эффективным средством обеспечения безопасности в регионе. «Как только решение будет принято, правительство уведомит Тегеран», — подчеркнул кувейтский чиновник.

Халед аль-Джаралла отметил усилия Кувейта и Ирака по созданию безопасной зоны на совместной границе, назвав данный опыт полезным в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всем регионе. Он заявил, что Кувейт готов продолжать решать проблему терроризма на Ближнем Востоке в многостороннем формате.