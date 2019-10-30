* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 22:04 — REGNUM * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

29 октября заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана генерал Исмаил Ковсари заявил, что своими заявлениями об убийстве Абу Бакра аль-Багдади США стараются подорвать роль Оси сопротивления в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) потерпело поражение от Ирана, Ирака и Сирии, которые сформировали Ось сопротивления, и США не удастся убедить мировое сообщество в том, что именно они подорвали могущество террористов.

Исмаил Ковсари подчеркнул, что, несмотря на создание коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), США не предприняли никаких усилий для борьбы с террористами, а наоборот, всячески поощряли их деятельность. «Поэтому американцы хорошо знали об убежище лидера мирового террора», — отметил генерал.