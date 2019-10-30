Тегеран, , 22:28 — REGNUM 29 октября руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези, комментируя смерть главы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил, что терроризм на Ближнем Востоке исчезнет сразу, как только прекратится его финансовая и материальная поддержка. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Можно сколько угодно бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), однако пока группировка обеспечивает интересы США на Ближнем Востоке, все усилия ее побороть будут бесполезны», — подчеркнул Махмуд Ваези. Чиновник подчеркнул, что американские власти неоднократно признавали, что помогают террористам деньгами и вооружением, поэтому все их действия — это видимость борьбы с терроризмом.

Руководитель администрации президента Ирана сравнил смерть Абу Бакра аль-Багдади с гибелью Усамы Бен Ладена, отметив, что оба террориста были убиты во время избирательной кампании в США. «Убийство террористов — козырная карта американских президентов», — заявил чиновник.