Тегеран, , 21:51 — REGNUM 29 октября заместитель постоянного представитель Ирана при ООН Эшаг Аль-Хабиб заявил о том, что невыполнение Израилем резолюции №365 Совета Безопасности ООН говорит о неэффективности работы Совбеза. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Израильско-палестинская граница Justin McIntosh

По словам дипломата, проблема неэффективности Совета Безопасности ООН может привести к гораздо более разрушительным последствиям, чем какая-либо война. Эшаг Аль-Хабиб отметил, что, несмотря на 2500 резолюций ООН по Палестине, израильский режим по-прежнему продолжает свою «дикую незаконную политику» по отношению к населению оккупированных территорий.

Чиновник назвал поддержку действий Израиля со стороны США основной причиной бедствий региона. Он призвал Вашингтон осознать свою ответственность перед семьями сотен тысяч убитых граждан Палестины.