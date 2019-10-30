Москва, , 21:45 — REGNUM Уверенности в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет решить проблему националистов, не позволяющих начать разведение войск, на данный момент нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Не думаю, что вправе давать оценки действиям президента… Сам господин Зеленский на националиста не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать. Правильно ли он выбрал такую форму общения — как президент, верховный главнокомандующий чтобы на линии соприкосновения уговаривал людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю», — заявил Путин.

«Вопрос-то в том, доведёт он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать? А в данном случае не такой уж сложный вопрос на самом деле разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», — подчеркнул он.

По его словам, теперь стало ясно почему это тянется годами.

«Националисты не хотят уходить и выпускать оттуда украинские войска. Доведут украинские власти решение окончательное этого вопроса, я не знаю. Но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации в Донбассе», — добавил Путин.