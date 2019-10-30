30 октября 2019 | Время чтения 4 мин

В Московском патриархате помнят и заявления епископа Бачского Иринея с тех времен, когда он не скрывал тесных отношений с Константинополем и патриархом Варфоломеем, о том, что «он родился сербом, но умрет Эллином»: «Сербская православная церковь всегда уважала Константинополь и сегодня любит Вселенский патриархат как свою материнскую церковь».

Георгий Матвиенко, , 21:37 — REGNUM Противоречивая информация поступает с Балкан о ситуации в Сербской православной церкви (СПЦ). Сербские СМИ сообщают о «возрожденной любви между Константинополем и СПЦ», как о встрече высоких делегаций Вселенского патриархата и Священного синода Сербской православной церкви писала сербская проправительственная газета «Курир».

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В сообщении говорится, что на прошлой неделе делегация Вселенского патриархата встретилась с патриархом Иринеем и Синодом Сербской православной церкви впервые за пять лет. Такая внезапная встреча двух высокопоставленных делегаций удивляет, поскольку сам патриарх вместе с членами Синода СПЦ часто отрицательно относились к действиям Вселенского патриархата, подчеркивая тесные и братские отношения с Русской церковью. В такого рода заявлениях выделяется епископ Бачский Ириней, являющийся членом синода и присутствовавший на встречах двух делегаций.

Вплоть до прошлой недели Епископ Бачский, которого считают «серым кардиналом сербской церкви» и самым близким к Русской православной церкви человеком, часто в своих выступлениях говорил против церковной политики Фанара в отношении церкви в Украине. Выступая в качестве пресс-секретаря СПЦ, владыка Ириней сделал несколько заявлений, в которых патриарха Константинопольского среди прочего называл генератором «хаоса во Вселенском православии».

Такие заявления и мнение Епископа Бачского, до недавнего времени самого лояльного Константинополю человека, явно так сильно повлияли на весь православный мир, что для встречи с Синодом СПЦ в Белград приехала делегация Вселенского патриархата во главе с одним из ведущих православных теологов, митрополитом Иоанном Зизиуласом. Новость о данной встрече, опубликованная на официальном сайте СПЦ — очень краткая, но зато средства массовой информации, близкие к властям Сербии, с которыми члены Синода СПЦ очень тесно сотрудничают, передали подробности.

«Сербская православная церковь всегда уважала Константинополь и сегодня любит Вселенский патриархат как свою материнскую церковь», — заявил патриарх Ириней во время встречи, которая, как сообщается в сербских СМИ, «открыла новую страницу в отношениях между Константинополем и СПЦ, восстановив узы единства и любви».

Иначе говоря, сербская церковь не признает украинских раскольников, но в то же время не готова прекратить церковное общение с Константинополем, который они по-прежнему считают своей «материнской церковью». Таким образом, создается впечатление, что пресс-секретарь СПЦ епископ Бачский Ириней поднял слишком много шума из ничего.

Eпископ Бачский Ириней PanchoS

У источников в высоких кругах Русской православной церкви можно услышать мнение о том, что такое поведение владыки Иринея неудивительно, потому что, хотя в настоящее время он считается «русским человеком» в Сербской православной церкви, епископ Бачский никогда не переставал быть самым преданным Константинополю человеком в СПЦ. Это может означать и что «конфликт» между СПЦ и Константинополем был преднамеренно вызван епископом Иринеем, желающим таким образом устроить спектакль и представить себя человеком, защищающим интересы Русской православной церкви.

Однако о том, что епископ Бачский Ириней уже десятилетиями работает против интересов Русской церкви в Сербии, свидетельствует и статус подворья Русской церкви в Сербии. Во время правительства Воислава Коштуницы в результате стараний митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия подворье Русской церкви в Белграде было включено в Реестр церквей и религиозных общин Сербии. Несколько лет спустя тогдашнее министерство вероисповеданий под большим давлением Епископа Бачского Иринея упразднило этот статус Русской церкви и исключило его из реестра, и с тех пор Подворье рассматривается как составная часть Белградско-Карловацкой архиепископии СПЦ.

Источники в Московском патриархате помнят и заявления епископа Бачского Иринея с тех времен, когда он не скрывал тесных отношений с Константинополем и патриархом Варфоломеем, о том, что «он родился сербом, но умрет Эллином».

В разгар украинского кризиса Вселенский патриархат заявил, что церковная ситуация в сербских странах ей ясна. В Черногории, где существует самопровозглашенная Черногорская православная церковь, признанная украинскими раскольниками до того, как Константинополь предоставил им томос об автокефалии, а также в Македонии, где церковь в расколе с Белградом еще со времен коммунизма, для Вселенского патриархата единственной канонической церковью является Сербская православная церковь.

В этом смысле Сербской православной церкви может дорого обойтись ухудшение отношений с Константинополем, особенно в контексте сложившейся политической ситуации на Балканах, которая никоим образом не идет в пользу ни официальной Сербии, ни Сербской православной церкви. Поэтому, по словам источников, намерение епископа Бачского Иринея на самом деле заключается в интенсификации конфликта на линии Белград-Фанар в пользу Вселенского патриархата, что послужит поводом для Патриарха Варфоломея разрешить церковную ситуацию в Македонии так же, как и на Украине, и оправдать такое решение невозможностью достичь какого-либо соглашения с сербской церковью.

Конечно, епископ Бачский не зайдет так далеко, чтобы выступать за разрыв отношений с Константинополем, но зато сделает все возможное, чтобы срежиссированным конфликтом изменить ситуацию против интересов Сербской, но и Русской православной церкви и российской политики на Балканах в целом.