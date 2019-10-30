Москва, , 21:29 — REGNUM Россия поможет сохраниться христианским общинам в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Поскольку это сейчас наиболее гонимая часть, то мы исходим из того, что мы обязаны их поддержать. Здесь речь не идёт о каких-то соглашениях. О чём можно подписывать соглашения с представителями христианских конфессий в Сирии? Нужно просто помочь, помочь сохраниться, восстановить свои святыни, восстановить свои приходы. Этим мы и займёмся, обсуждением этих вопросов займёмся при встрече с иерархами», — заявил Путин.

Российская Федерация, находясь в Сирии, оказывает помощь не только христианам, но и представителям ислама, указал он.

«Мы вкладываем средства, помогаем в восстановлении мечетей, мы оказываем гуманитарную помощь людям, которые собираются возле мечетей, и так далее. В нашем воинском контингенте и военной полиции в числе личного состава большое количество мусульман с Северного Кавказа России», — указал президент.

«Мы помогаем и представителям иудаизма, в том числе в восстановлении их святынь на территории Сирии. Сотрудничаем с ними фактически на постоянной основе», — добавил он.