Чандигарх, Индия, , 21:30 — REGNUM Старейшая партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) пообещала сыграть роль «сильной оппозиции» в законодательном собрании штата Харьяна. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на официальное заявление главы местного отделения ИНК Кумари Селджа.

В своей речи Кумари Селджа заявила подчеркнула, что «Индийский национальный конгресс» будет активно защищать интересы населения Харьяны, открыто заявляя о различных общественных проблемах региона. По словам оппозиционера, результаты выборов в заксобрание штата не только продемонстрировали недоверие местных жителей к правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП), но и создали отличные условия для эффективных действий ИНК в качестве ведущей оппозиционной партии.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Харьяна. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» получила всего 40 из 90 мест в заксобрании Харьяны, что позволило БДП сформировать правительство лишь в коалиции с «Джаннаяк джаната парти» (ДДП). «Индийский национальный конгресс» получил 31 место в законодательном органе штата. Отметим, что ИНК является старейшей партией Индии, к которой принадлежали первые премьер-министры независимой страны, в том числе Джавахарлал Неру, Индира Ганди и Раджив Ганди.