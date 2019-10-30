30 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Интересно, будет ли предусмотрена ответственность за использование личных данных россиян и насколько она будет соизмерима с возможным ущербом для граждан в случае утечки данных? Не будет ли использование самой что ни на есть личной информации противоречить основополагающему документу страны – Конституции?

Галина Смирнова, , 21:19 — REGNUM Дмитрий Медведев, как и Михаил Горбачев в 1985 году, взял курс на ускорение экономического роста. Вот только за громкими словами Медведева, как и в 1985 году, могут стоять другие цели. Чем закончились реформы Горбачева, мы все знаем.

Дмитрий Медведев

Опустим высокопарные строки о защите инвестиций и гарантий государства по неизменности условий на стадии реализации инвестпроектов, подписанного Медведевым документа «О поручениях по ускорению экономического роста» и перейдем к тем вопросам, которые глава правительства отложил до следующего года.

Одно из таких поручений — Минэкономразвитию РФ с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти — обеспечить принятие федерального закона «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который будет определять единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий. Данный закон должен быть принят до 1 июля 2020 года.

К этому же сроку должно быть исполнено еще одно поручение, данное Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России, заметим не подготовить закон, а представить пока предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний.

До середины следующего года отложен и вопрос обеспечения координации реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах Российской Федерации с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения, в том числе с учётом применения механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения, организации стажировок выпускников образовательных организаций.

Зато, наряду с требованием обеспечения мероприятий по избавлению от безработных, Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и МВД внести в правительство на рассмотрение, причем уже в марте следующего года, законопроект, который будет способствовать притоку трудовых мигрантов — предполагается, что закон должен будет обеспечить применение к их доходам налоговой ставки в размере 13% — вместо сегодняшних 30%. Тут комментарии излишни, и так понятно — когда работодателям станет еще выгоднее привлекать трудовых мигрантов, то снижения безработицы вряд ли стоит ожидать.

Отложили до следующего года и достаточно наболевший вопрос увеличения финансирования и доведения его до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Однако, большинство других мер по поручению премьер-министра должны быть приняты практически незамедлительно — до наступления нового года.

Так, например, уже через полмесяца — к 15 ноября Минэкономразвития должно представить вместе с органами исполнительной власти предложения, благодаря которым в регионах все контрольно-надзорные органы должны будут, по сути, исчезнуть, либо быть сокращены. Вместо них должен будет появиться единый орган госвласти, отвечающий за осуществление в регионе госконтроля. Очевидно, что за образец здесь взяли американскую контрольно-надзорную систему. Хотя, известно, что не все западные примеры хорошо приживаются на российской земле, да и в других странах тоже. Достаточно вспомнить к чему привело сокращение служб лесничих. К пожарам и неконтролируемой вырубке лесов! К указанной дате должен появиться список пилотных регионов, на которых будет апробирована новая система. При этом только к середине декабря Минэкономразвития должен обеспечить принятие федерального закона, который и будет предусматривать правоустанавливающие основы разрешительной деятельности.

Отдельно стоит обратить внимание и на поручение, данное Минэкономразвития, МВД, ФСБ, Росгвардии, Следственному комитету, бизнес-омбудсмену, ежедневно вещающему о предпринимательских проблемах, а также Генеральной прокуратуре и Верховному суду представить в правительство предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности. То есть мы знаем, что отдельные законодательные акты позволяют судам применять двойные стандарты при рассмотрении дел бизнесменов и желаем получить от судебных органов предложения по повышению доверия к системе. Известны также случаи, когда в отдельных регионах, несмотря на наличие инвестиционных карт и прочих разработанных АСИ стандартах инвестиционной деятельности, проекты двух инвесторов размещают по соседству, отчего более мелкий проигрывает глобальному международному гиганту, но ждем при этом повышения доверия не к региональной власти, а именно к правоохранительной системе.

Несколько поручений касается и Банка России. Так, например, к июлю следующего года должен появиться проект федерального закона, позволяющий наделить ЦБ правом не только полной, но и частичной продажи акций санированных банков в других формах, прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путём публичного размещения на бирже. Интересно, кто отважится купить акции санируемых банков в условиях сложившегося рынка, где достаточно прочно заняли свои позиции ключевые его игроки, благодаря проводимой ЦБ банковской чистке. Даже, если отважные инвесторы появятся, то каким образом они будут привлекать новых клиентов? Но самое главное, какова же должна быть цена этих акций при том количестве вложенных на санацию банков государственных средств? Не продешевит ли Банк России?

Кроме того, в перечне поручений, призванных способствовать развитию конкуренции, только вдумайтесь, предложено рассмотреть необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости), которые позволят наделить ЦБ дополнительными полномочиями — напрямую ограничивать количество выдаваемых кредитными и не кредитными финансовыми организациями отдельных видов займов, причем соответствующих характеристикам, определяемым самим же ЦБ.

На фоне нехватки денег в региональных бюджетах, Медведев поручил породившему бюджетную вертикаль Минфину и Минэкономразвития предложить механизмы, с помощью которых регионы могли бы увеличить доли инвестиционных расходов до 15% к 2024 году. Между тем средства Фонда национального благосостояния предлагается рассмотреть для софинансирования частных инвестиций. Причем Медведев поручил все тем же профильным ведомствам предложить внедрение нового механизма использования этих средств, предусматривающего возвратные и платные условия. Понятно, что выдача частным инвесторам средств ФНБ на бесплатной основе выглядело бы как минимум странным решением, но также очевидно, что механизм этот будет банковским и в ближайшей перспективе эти средства на реализацию социальных проектов — таких как бесплатное здравоохранение и бесплатное образование не пойдут.

Пожалуй, главными поручениями из всего этого документа, неспособного вызвать рост экономики, скорее, наоборот — сдерживать его, являются поручения, направленные на защиту и поощрение капиталовложений и развитие инвестиционной деятельности в России. Соответствующий федеральный закон об этом должен быть принят уже к середине декабря. Судя по тому, как Минфин и ЦБ в период амнистии капитала, объявленной Владимиром Путиным, ужесточили банковские нормы и ввели систему обмена налоговой информацией, сдерживающих приток российского капитала с Кипра, от нового закона вряд ли стоит ожидать защиты и поощрения российского капитала. С учетом того, что на первом месте по инвестициям в Россию, причем в ресурсные энергетические и нефтепромышленные проекты, находятся американские инвесторы, то, вероятно, поспешное его принятие, связано именно с интересами США. Между тем, напомним о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, а значит капиталовложения и инвестиции, являясь частной собственностью, должны быть защищены для всех инвесторов равным образом, будь то мелкий российский предприниматель или западный инвестор. Создание особых условий для отдельных категорий инвестиций противоречит Конституции.

Вишенкой на торте, преподносимом нашим «партнерам» может стать доступ к цифровому профилю россиян и биометрии. Премьер — министр Медведев поручил уже к июлю следующего обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Годом позже должен будет появиться и федеральный закон, призванный расширить перечень финансовых услуг и, подчеркну — предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы.

Интересно, будет ли предусмотрена ответственность за использование личных данных россиян и насколько она будет соизмерима с возможным ущербом для граждан в случае утечки данных? Не будет ли использование самой что ни на есть личной информации противоречить основополагающему документу страны — Конституции? Напомним, как сообщало в прошлом году издание РБК, к концу 2023 года в России должна появиться единая платформа «цифрового профиля» каждого гражданина страны, доступ к которой кроме государства буду иметь организации, в том числе коммерческие. Площадка позволит им обмениваться нашими данными между собой! А заодно, с учетом возможного взлома системы и широкого доступа к ней, она не оставит шанса России сохранить даже на маленькие секреты от наших «добрых партнеров».