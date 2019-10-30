Будапешт, , 21:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никакого реверса газа на Украину из Европейского союза не существует — Украина как получала российский газ, так его и получает. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Напомним, что после государственного переворота на Украине пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники заявили, что отказываются от поставок российского газа и будут закупать газ в странах Евросоюза.

Однако по факту все схемы «реверса» газа из ЕС были только на бумаге — Украина как получала российский газ, так и получает его.