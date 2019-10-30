Копенгаген, , 21:40 — REGNUM Представитель датской оппозиционной партий «Венстре» Микаэль Оструп Йенсен заявил, что партия крайне скептически относится проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил после того, как стало известно, что датское правительство согласилось на прокладку трубопровода вдоль участка континентального шельфа острова Борнхольм.

«Дания не могла отказать, поскольку в заявке говорилось о континентальном шельфе, а не о территориальных водах. Мы могли только оценить масштаб последствий для окружающей среды, которых, по большому счет, нет. Однако это не секрет, что «Венстре» крайне скептически относится к «Северному потоку — 2». Мы обеспокоены тем, с какими трудностями придется столкнуться Украине или балтийским республикам. Помимо этого, Россия может использовать газ и как инструмент политического давления», — заявил политик. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Тем не менее, по сообщениям датских СМИ, «Северный поток — 2» поспособствует замене части грязного угольного производства в ФРГ на более экологичное. Микаэль Оструп Йенсен при этом подчеркнул, что Дания намерена отказаться от использования как угля, так и природного газа.