30 октября 2019 | Время чтения 10 мин

Галина Смирнова, , 21:09 — REGNUM Очередная смерть ребенка от голода, брошенного субъектом женского пола, родившего его, заставляет вновь и вновь задумываться, что же идет не так, почему это происходит вокруг нас, причем уже с каким-то удручающим нарастающим постоянством. Не верю тем и не хочу слышать тех, кто постоянно винит во всем генетику российского народа, мол, плохой мы народец и заслуживаем являться свидетелями подобных жестоких уроков, да и самим нам неплохо было бы стать такими же жертвами. Разве для кого-то из нас эти утверждения некоторых из наших соотечественников являются откровением? Нет, все эти обвинения можно услышать, увидеть в соцсетях, порою, и на телевидении.

Корнелиу Баба. Материнство

Зачем нас пытаются убедить в том, что мы как народ не заслуживаем ничего хорошего, что не стоит бедным плодить бедность, а когда бедные многодетные семьи обращаются за помощью их начинают практически «расчленять» на глазах у всех, осуждая в различных популярных ток-шоу, мол, нарожали, а теперь попрошайничают, мол, где были мозги, когда рожали? После подобных шоу, транслируемых средствами массовой пропаганды на всю страну можно ли удивляться, что какая-то девушка не решилась обратиться за помощью. Вопрос еще в том к кому обратиться, когда ты живешь в захолустье или окружать тебя, возможно, могут те, воспитанные на просмотре шоу люди, готовые осудить, чем молча понять, принять и помочь.

Самое главное, куда деваются те самые либеральные ценности, когда приглашенные на шоу эксперты, осуждают семьи, попавшие в трудности (даже язык не поворачивается здесь сказать — из-за детей), ведь осуждая право человека принимать свои личные решения независимо от общественного мнения, так же как и просить помощи — и есть свобода и право каждого из нас делать то, что мы считаем нужным и возможным. Где же толерантность в коне концов по отношению к своим же российским семьям, женщинам с детьми, отважившихся родить детей, даже не имея мужа. Кто мы все такие чтобы осуждать других, причем, даже не оказывая поддержки. Где она — свобода? Где ее границы? Даже здесь нам нужно определиться — мы осуждаем женщин родивших вне брака, или нам нужно повышать рождаемость?! Как нам повышать рождаемость, если женщинам сложно без мужчин содержать семью, а мужчин, как известно на всех не хватает?! Мы позволяем в принципе женщинам рожать без мужа и вне брака, позволяем рожать много детей и «плодить» нищету, позволяем размножаться народу в моногородах, где нет работы, нормальных поликлиник, врачей, учителей или мы стерилизуем этих женщин? Страшные вопросы — не правда ли?

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

А кто мы в принципе такие чтобы ограничивать свободу каждого человека, решать, что ему делать или не делать? Пожалуй, именно этот вопрос постоянно витает в воздухе после перехода России на капиталистические рельсы. Все те самые «новоиспеченные» и порожденные Советским Союзом главные либералы — либералами являются, когда речь идет об экономическом переделе и власти, но когда дело доходит до социальной политики, почему-то сразу забываются понятия свободы и права, и начинается навязывание своих взглядов на жизнь, мол, не можете содержать — не рожайте. Да, у нас полстраны, а то и больше, имеет очень низкие доходы. Всем им не рожать? Давайте еще застрянем в обсуждениях о том, что негодяйки-матери на бутылку водки деньги находят, а на хлеб для детей нет?! Безусловно, как и в любой другой стране мира, в России есть и такие негодяйки и негодяи — ошибки природы. В природе тоже встречаются ошибки, когда животные пожирают своих детенышей, выкидывают их из гнезда. Но как вы объясните недавно случившуюся историю с ульяновским подростком, расправившегося со своими близкими людьми — мамой, дедушкой, бабушкой, младшей сестрой и братом, затем покончившего и со своей жизнью. Дневник его матери и есть ответ на все то, что происходит сегодня со всеми нами, какие сложности испытывает женщина, как глава семьи и индивид, какие страхи переживают дети, видя происходящее вокруг них, что двигает людьми при совершении нестандартных поступков, переходящих грани разумного.

Любой психолог, особенно, работающий в правоохранительной сфере скажет нам, что в каждом из нас живет добро и зло. Психолог, привлеченный изданием «Комсомольская правда», изучив дневник, объяснил тогда, что мать подростка-убийцы была по большому счету грамотной, благополучной и небезразличной к детям и семье, человеком. Женщина не раз сама признавалась дневнику, что порою лезет в бутылку от безысходности, а ранее имела проблемы с наркотиками, но смогла избавиться от наркотической зависимости. Сам мальчик, как о нем отзывались окружающие, был талантлив и неплохо воспитан. Но ни одна организация, призванная искать в стране таланты, как-то не обнаружила мальчишку из ульяновской глубинки. Никто из нас — редакторов, журналистов, публицистов, богатых благотворителей, множества фондов, местных властей, властей региональных — не увидел, не разглядел, не нашел этой семьи, которой только и требовалось то, возможно, лишний раз что-то подсказать, где-то помочь деньгами, отвезти подростка к инженерам в технопарки — вдруг у мальчишки проснулась бы тяга к изобретениям. Почему местные власти, у которых с каждым годом становится все меньше населения, не способны или не хотят «разговаривать» с людьми, не способны требовать от тех же технопарков, получающих госденьги хоть раз в полгода устраивать для сельской детворы мастер-классы, конкурсы, а самим технопаркам не хватает мозгов пригласить детей к себе? А где же мы все ищем тогда таланты и ищем ли их в принципе?! Каждый ребенок талантлив по-своему, каждому может найтись место в жизни! О чем пишут все эти женские журналы и для чего они нужны, почему они не публикуют дневники вот таких вот женщин, оставшихся наедине с проблемами в отдаленных уголках России? Почему дневник погибшей женщины стал больше посмешищем, чем работой над ошибками и уроком для каждого из нас?

Детский технопарк «Кванториум» AnastasiaTseva

Ах, да, мы ведь все сейчас должны следовать уже изрядно надоевшим, нежизнеспособным установкам, «кричащим», что наша жизнь — в наших руках или каждый из нас может добиться высот. Однако, все эти установки даются во время сдерживания этих самых возможностей и порождают самоубийства современных детей. Именно сегодняшние дети сталкиваются с осознанием того, к чему многие или некоторые из нас — взрослых, воспитанных частично при советском строе, где занятия в кружках были бесплатными, где ты мог в рамках учебной программы посетить то или иное предприятие — приходят, сполна испив капиталистическую чашу лжи. Но мы упорно считаем, что каждый из нас сам творит свою судьбу и забываем, что этим установкам не могут соответствовать дети!

Дети зависимы от взрослых! Многие взрослые оказались в экономической ловушке, расставленной международными знатоками развития экономики и поведенческой психологии личности и масс. И мы все следуем, как ослики за морковкой, подвешенной у нашего носа этими самыми знатоками, под обещания светлого будущего, превращаясь на самом деле в овец, идущих на заклание, но будучи уверенными, что не мы эти овцы, а те, кто послабее. Но дело в том, что сегодня слабые не мы, а завтра можем быть и мы. И это нужно очень хорошо осознавать. Наше сознание размывают, меняют наш генетический код — людей великодушных, хоть и неулыбчивых — потому как вся история России пропитана нападками, стремящихся захватить наши ресурсы, но мы, по-прежнему, верим и надеемся, что Запад нам поможет, что где-то там лучше.

Наш общественный уклад и устои размывают, как размывали и продолжают размывать доли в бизнесе, потому как захватить так проще бизнес и ресурсы. По сути нас «заставляют» драться друг с другом и самими собой, с детьми, с родителями, с предками и мы не замечаем, что должны объединяться и помогать друг другу выжить, иначе сохранить ни себя, ни страну для наших детей не получиться! Чем меньше нас будет — тем больше ресурсов достанется нашим «добрым и заботливым партнерам» из-за рубежа.

Да, можно уехать, как советуют некоторые новоявленные блогеры, зомбированные западной идеологией, но где-то там вас также раздавят «сильные». Сила не в том, чтобы заработать денег и отвергнуть тех, кто оказался не у дел, сила в том, что мы можем оказать помощь слабым.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Политика МВФ, Всемирного банка (ВБ) якобы призвана бороться с бедностью. Ну как кредиты могут помочь в борьбе с бедностью. Кредиты порождают бедность, служат инструментом отъема собственности, ставят людей в условия, при которых нужно больше работать в ущерб воспитанию детей и общения с ними. Где-то собственность убывает, а где-то ее становится больше. Потому-то нам и меняют наши взгляды на жизнь и утверждают, что сила в деньгах.

На службе МВФ и ВБ не только экономисты, но и хорошие психологи. Результаты внедрения психологических установок мы сейчас и видим в страшных цифрах самоубийств мужчин, детей и женщин. Интересно, что нобелевский лауреат по экономике и бывший глава самого Всемирного банка, заявлял, что если бы США следовали политике, разработанной МВФ и ВБ, то в стране не произошло бы экономического роста. Однако Минфин РФ, ЦБ и ряд прочих поклоняющихся Западу чиновников упорно продолжают подчинять страну рекомендациям МВФ, уже не стесняясь выступать в противовес политике Владимира Путина.

Каждому из нас сложно изменить политику, повлиять на экономику страны, но мы в состоянии хоть немного изменить жизнь окружающих людей, помочь друг другу и не подчиниться психологическим установкам «человек человеку волк». Только вместе мы можем изменить окружающий нас мир! Мы ведь способны игнорировать журналы, фильмы и передачи, навязывающие нам моду на мнимые ценности, тем самым сокращая спрос на них и их доходы от рекламы!

В сентябре прошлого года в российский кинопрокат вышел фильм «Временные трудности», снятый российской кинокомпанией, демонстрирующий победу ребенка над болезнью путем физического и психологического насилия над ним его отца. Так вот, прошедший через муки ада при жизни, превратившийся в успешного молодого человека, главный герой фильма пытается вселить в нас мысль, что чужие проблемы — это не проблемы на фоне его пережитых трудностей. Он, по сути, просто кричит о том, что человек человеку волк!

Сын и Отец Цитата из к/ф «Временные трудности», реж. Михаил Расходников. 2017. Россия

В России фильм подвергся критике, зато стал победителем международных кинофестивалей в ряде стран, несмотря на то, что некоторые сцены фильма больше напоминают фашистские пытки. Международное признание фильма — яркое доказательство тому, кому какие ценности ближе и кто кому их навязывает.

Фонд «Галчонок», оказывающий помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системы, отказался поддержать выход картины, несмотря на предложение перечислить организации часть денег от проката. Данный шаг фонда — тоже яркий пример того, что не всё продается, не всё покупается. Президент фонда Ольга Журавская особо подчеркивала необходимость борьбы «против безграмотности и мракобесия, которое распространяют продюсеры фильма». Нашим детям в борьбе с этим мракобесием устоять сложно, мы должны им помочь!

Да, не стоит поддаваться трудностям, но сильными можно считать людей, прошедших «сквозь ад» и не растерявших любовь и сострадание к другим, даже если проблемы других не похожи на ад. У каждого свой болевой порог!