Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Председатель Центризбиркома Элла Памфилова опасается, что при попытке реформировать избирательную систему Петербурга, который вновь прославился на всю страну самыми грязными муниципальными выборами 2019 года, «масса фальсификаторов» перетечет из муниципальных избиркомов в Территориальные избирательные комиссии (ТИК). Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Месяц назад Памфилова поручила главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко провести анализ причин, по которым в Петербурге массово нарушали права граждан в ходе муниципальной кампании, но «работа над ошибками» не вызвала у нее энтузиазма. В ЦИК поступило около 4 тыс. страниц доклада, который она назвала «кипой бумаг».

«Все-таки по поводу 4 тысяч листов и соотношения анализа и того, что было принято — многие документы имеют слабое отношение к выводам каким-то. Ну бог с ним. Мы, когда разбирали, там мало что нашли касательно тех проблем, которые мы сейчас рассматриваем», — сказала Памфилова.

Миненко сообщил, что Горизбирком признает: ряд муниципальных избирательных комиссий (ИКМО) нарушали закон, а именно фактически скрывали дату назначения выборов, чтобы помешать гражданам подать документы, создавали различные искусственные препятствия людям при выдвижении, необоснованно отказывали в регистрации, нарушали права членов ИКМО с совещательным голосом, которых не извещали о месте и времени заседаний, и другое.

Горизбирком пришел к выводу, что основным условием этого недопуска граждан к выборам стал низкий профессионализм членов ИКМО и «широкое распространение ошибочных подходов». При этом, подчеркнул Виктор Миненко, в большинстве муниципалитетов выборы прошли в соответствии с законом.

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК за прошедший месяц надеялся получить ответ от Горизбиркома с точки зрения кадровой политики о том, как именно были сформированы ИКМО, правильно или неправильно, и кто в этом виноват, о том, кем нанимались мужчины спортивного телосложения, которые физически не пускали граждан к подаче документов.

«Кто были эти люди? Вот у нас целый альбом подготовили, фотографировали. Эти качки разного рода, которые создавали искусственные очереди, не пуская, создавая такой «физический фильтр», чтобы не подпустить реальных кандидатов для сдачи документов. Кто они? По чьему заказу они приходили? Что они там делали? Участки почему были закрыты? Бегали когда от нас председатели всё. Почему они были закрыты? Кто давал это указание? Вы по крайней мере попытаться проанализировать могли, хоть что-то могли сделать. По каким причинам и кто прятал выборы эти рядом буквально», — сказала Памфилова.

Заметим, ранее Памфилова уже обвинила спикера петербургского Заксобрания, секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова в том, что он вмешивался в муниципальные выборы, то же самое делали, по ее сведениям, депутаты Госдумы от «ЕР» Михаил Романов, Евгений Марченко и Сергей Вострецов. «Политической вотчиной» Макарова в Петербурге считается Петроградский район, где на этапе регистрации не допустили почти никого из нежелательных кандидатов, все места в мунсоветах заняли единороссы, за единственным исключением в виде коммуниста Юрия Гатчина.

Памфилова добавила, что даже если Горизбирком восстанавливал кандидатов собственным решением, муниципальные комиссии не реагировали. «По нашим сведениям, многие ИКМО просто наплевали на ваше решение о регистрации и всё равно их не регистрировали», — сказала она.

Так произошло, например, в МО «Черная Речка», примыкающем к Петроградской стороне, где комиссия не исполнила решение суда о восстановлении кандидата. Теперь же председатель ИКМО Михаил Доброхотов исполняет обязанности главы администрации муниципалитета. «В результате действий [Доброхотова], во многом неправомерных, кто у нас избран? Пожалуйста, глава муниципального образования Артем Алексеевич Дорожков. И человек, который таким образом избран, назначает исполняющим обязанности того, благодаря кому он избран», — сделала вывод Памфилова.

При этом, отметила она, Горизбирком даже не включил ИКМО «Черная речка» в список тех 16 комиссий, чью работу признал неудовлетворительной.

Виктор Миненко заявил, что в Петербурге будет реформирована система, полномочия от ИКМО переданы вновь сформированным Территориальным избиркомам (ТИК), на что Смольный готов выделить почти полмиллиарда рублей.

«Больше всего я лично боюсь, чтобы у нас ТИКи-оборотни не появились, чтобы во вновь образованных ТИКах не оказались те же фальсификаторы, что сидели в ИКМО, чтобы не перелилась эта дискредитировавшая себя масса людей во вновь создаваемые ТИКи», — сказала Памфилова. Она заявила, что до середины декабря «работа над ошибками» продолжится, и к этому моменту необходимо понять, способен ли Горизбирком «в нынешнем составе возглавить и провести очистительную реформу в Петербурге» снизу доверху.

Ранее она уже рекомендовала Миненко и половине Горизбиркома написать заявления об отставке по собственному желанию, так как они «не справились», однако Миненко позже сообщил СМИ, что ни он, ни его коллеги никуда уходить не собираются.

ЦИК также отметил, что Горизбирком Петербурга направил правоохранительным органам слишком мало обращений: 18 в прокуратуру, 4 — в СК, 4 — в ГУ МВД. Реакции на эти обращения не было практически никакой или она была отрицательная.

«От нас зависит, что мы туда направляем, что требует направления, с какими аргументами и фактами, даем ли основания для серьезного расследования или даем основания закрыть эти дела», — прокомментировала Элла Памфилова.

Она призвала Горизбирком привлечь к работе омбудсмена Петербурга Александра Шишлова и общественную организацию «Наблюдатели Петербурга», чтобы вместе провести более глубинный анализ причин нарушений на петербургских выборах к 10 декабря.

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