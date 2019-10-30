Копенгаген, , 21:31 — REGNUM Правительство Дании предложило повысить зарплаты 20 министрам с 1-го января 2020 года. Эту инициативу власти отразили в проекте государственного бюджета на следующий год.

Речь идет о том, чтобы отменить принятый еще в 2010 году закон, согласно которому зарплаты министров урезались на 5%. Эта мера была частью так называемого «пакета восстановления после кризиса», и аргументов в пользу сокращения министерских зарплат стало заявление о том, что высшие должностные лица, как и обычные датские граждане, должны немного «поэкономить» на себе, чтобы вывести страну из кризиса. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Проправительственные партии «красного блока», которые в настоящее время участвуют в переговорах по поводу государственного бюджета высказались в пользу сохранения зарплат на нынешнем уровне. «Социалисты не поддержат проект бюджета, в котором говорится об увеличенных зарплатах министров», — заявил глава фракции социалистов Якоб Марк. С мнением политика оказалась солидарна и глава партий «Единого списка» Пернилле Скиппер.