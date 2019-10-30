Копенгаген, , 22:06 — REGNUM Нынешний министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о том, что будет участвовать в следующих парламентских выборах в Дании. Об этом глава ведомства написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

«После моего назначения на пост министра иностранных дел многие интересовались, буду ли выставлять свою кандидатуру на выборах в Фолькетинг, и если буду — то когда. Я не делал никаких заявлений по этому поводу вплоть до настоящего времени. Для меня было важно определиться, от какого избирательного округа я иду.», — рассказал глава внешнеполитического ведомства Дании. Чиновник решил быть в списках столичного округа. «Как вы знаете, я борнхольмец до мозга костей. К счастью, у человеческого сердца есть две камеры, и когда одна принадлежит Борнхольму, вторая — Копенгагену», — отметил Кофод. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В период с 2014 по 2019 год Йеппе Кофод являлся членов Европарламента. До этого, с 1998 по 2014 он был в составе Фолькетинга от острова Борнхольм.