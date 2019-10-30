Будапешт, , 20:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном они обсуждали ситуацию на Украине и поставки российского газа. Об этом Путин заявил сегодня, 30 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном в Будапеште.

«Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине — прежде всего, конечно, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей российскими энергоносителями», — рассказал Владимир Путин.

Напомним, что Владимир путин сегодня прибыл в Будапешт с рабочим визитом.