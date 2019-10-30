Москва, , 20:55 — REGNUM Венгрия и Россия рассматривают возможные решения проблем энергоснабжения в свете рисков, возникающих из-за сложной политической ситуации на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине — прежде всего, конечно, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей российскими энергоносителями», — заявил Путин.