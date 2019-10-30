Москва, , 20:43 — REGNUM Россия будет взаимодействовать с Венгрией по линии поддержки христиан в конфликтных регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«В повестке дня переговоров с господином Орбаном было и положение христианских общин, проживающих на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Эту тему мы также детально рассмотрим на встрече с христианскими иерархами из государств региона», — заявил Путин.

Эта встреча была организована по инициативе премьер-министра Венгрии, отметил он.

«Россия намерена взаимодействовать с Венгрией и другими заинтересованными странами в целях поддержки христиан в конфликтных районах Ближнего Востока и Северной Африки. Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения», — подчеркнул Путин.