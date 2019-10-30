Аддис-Абеба, , 21:37 — REGNUM На слушании, которое возобновилось в Федеральном верховном суде Эфиопии, Абди Мухамуд Омер, известный как Абди Илей, экс-президент Сомалийского регионального государства Эфиопии, отказался признавать себя виновным в том, что допустил кровопролитные беспорядки, по всем пунктам обвинения, выдвинутым ему ранее федеральным прокурором. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

На слушании, состоявшемся 9 августа 2009 года, Абди Илей сообщил судьям, что он больше не намерен продолжать судебное разбирательство со своей командой защиты, поскольку судьи и прокуроры, занимающиеся его делом, не позволяют его команде защиты представить аргументы в пользу невиновности должным образом.

На нынешнем слушании, выступая перед судьям, Абди заявил, что в течение его десятилетнего пребывания в должности помимо управления [сомалийским] региональным государством, он не совершал никаких преступлений; «Я не виноват», — заявил Абди. Он также сказал, что то, что произошло в сомалийском регионе во время его президентства, ничем не отличается от того, что происходит сегодня в других регионах, и поэтому он не должен быть привлечен к ответственности.

Абди Илей был арестован 27 августа 2008 года, и впоследствии ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье халатность, поскольку в результате допущенных им беспорядков погибли 59 мирных жителей и были подожжены несколько церквей. Около 266 гражданских лиц также получили ранения.