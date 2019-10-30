Багдад, , 20:29 — REGNUM Хади аль-Амири, крупный союзник премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, выразил поддержку протестующим, 30 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению аль-Амири, он больше не поддерживает премьер-министра и его блок будет «защищать интересы иракского народа».

Премьер-министр Ирака Абдул-Махди был выбран в качестве «компромисса» между блоком Амири «Аль-Фатих» и «Армией Махди» Муктады ас-Садра. Садр поддерживает протесты в Ираке с начала октября.

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