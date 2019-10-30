Москва, , 20:28 — REGNUM Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий продолжит руководить университетом. Об этом сегодня, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Путин провел рабочую встречу с Садвочничим. В различных телеграм-каналах и либеральных СМИ сразу же поползли слухи о том, что на встреча обсуждался уход Садовничего с поста ректора МГУ. Якобы Садовничего сделают «президентом» МГУ, но руководящие функции у него отберут. Также началось обсуждение возможных кандидатур на пост ректора МГУ.

Однако Песков заявил, что Садовчничий останется руководит МГУ, а на встрече с Путиным обсуждались текущие рабочие вопросы.

«Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом», — сказал Песков.