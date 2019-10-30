Аддис-Абеба, , 20:33 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Эфиопии заявил, что правительство страны вскоре представит новую концепцию внешней политики, которая заменит действующую, разработанную 24 года назад. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

На брифинге для журналистов представитель министерства иностранных дел Эфиопии Небиат Гетачеу заявил, что необходимость в разработке новой внешней политики возникла после того, как было доказано, что существующая устарела и не учитывает текущую политическую и экономическую ситуацию в мире.

Когда премьер-министр Абий Ахмед пришел к власти в апреле 2018 года, он пообещал изменить внешнюю политику страны, чтобы усилить влияние Эфиопии и урегулировать разворачивающиеся кризисы в регионе Африканского Рога.

Новая внешняя политика будет направлена на предотвращение конфликтов, привлечение финансовой поддержки, координацию по вопросам безопасности, содействие созданию потенциала и обмену знаниями, а также укрепление международного авторитета и репутации Эфиопии.

«Новая политика в области международных отношений, которая будет официально введена в действие в последующие дни, была разработана с учетом роста населения страны (с 60 миллионов 24 года назад и до 100 с лишним миллионов в настоящее время), региональных, континентальных и глобальных политических и экономических ценностей», — заявил Небиат. Он добавил: «Появление Южного Судана в качестве нового государства, прекращение враждебных отношений между Эфиопией и Эритреей и отсутствие войны, а также изменение политической ситуации в соседнем Сомали, помимо всего прочего, потребовали изменения внешней политики страны».