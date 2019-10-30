Киев, , 20:22 — REGNUM Политик, депутат пяти предыдущих созывов Верховной рады Сергей Ларин констатировал по итогам дня 30 октября: «Разведение сил в Золотом состоялось — это уже подтвердили обе стороны, запустив белые ракеты».

«Серьезный шаг к миру на Донбассе сделан — несмотря на все попытки антикапитулянтов расшатать ситуацию и не допустить перемирия. Теперь есть надежда и на прямые переговоры, и на закрепление их итогов в нормандском формате. А это значит, что есть надежда на прекращение войны и, самое главное, окорот «ястребов», желающих мародерить на армии и паразитировать на экономике страны» — отметил он.