Москва, , 20:17 — REGNUM Дата послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом сегодня, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Kremlin.ru

По словам Пескова, пока нет точной даты оглашения послания президента России Федеральному собранию. Это произойдет или в текущем году или в начале 2020 года.

«Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены», — рассказал Песков.