Москва, 30 октября 2019, 20:17 — REGNUM Дата послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом сегодня, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Kremlin.ru

По словам Пескова, пока нет точной даты оглашения послания президента России Федеральному собранию. Это произойдет или в текущем году или в начале 2020 года.

«Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены», — рассказал Песков.