Брюссель, , 20:14 — REGNUM Чиновники Евросоюза всё ещё видят риски «жесткого Brexit», несмотря на отсрочку выхода и предварительное соглашение между Лондоном и Брюсселем, 30 октября передает агентство Reuters.

«Риск того, что Brexit произойдет без ратифицированной сделки, все еще существует. Мы все должны к этому подготовиться», — заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в своей речи в Брюсселе.

Выход Великобритании из Евросоюза был отсрочен до 31 января 2020 года. До этого времени в Великобритании должны произойти досрочные выборы и рассмотрение сделки по Brexit новым составом британского парламента.

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