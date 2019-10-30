Аддис-Абеба, , 20:26 — REGNUM Восьмое ежегодное общее собрание Восточноафриканской ассоциации прокуроров и, сопутствующая ему конференция, открылось в Момбасе, Кения. В этом мероприятии приняли участие ключевые участники системы правосудия в Восточной Африке, чтобы рассмотреть стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По словам посла Эфиопии в Кении Мелеса Алема, делегаты обсуждали эффективную систему отправления правосудия в качестве инструмента борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Посол Мелес, который представлял Эфиопию на симпозиуме, заявил, что «такое тяжкое преступление, как торговля людьми, не имеет границ», и призвал «к согласованным усилиям по борьбе с этим крайне актуальным вызовом».