Москва, , 20:04 — REGNUM Власти Болгарии отказались выдавать визу военному атташе в посольстве Российской Федерации в Софии. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает болгарское агентство «Фокус» со ссылкой на министерство иностранных дел Болгарии.

Военный атташе российского посольства в Болгарии на данный момент находится в Москве. Болгарскую визу ему не дали.

Уточняется, что решение о невыдаче визы приняли по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывали назначение.

В МИД Болгарии отметили, что российские власти уже проинформированы об отказе в выдаче визы российскому дипломату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, обвиненного в шпионаже. Болгарская прокуратура утверждала, что он встречался с гражданами Болгарии, которые имеют доступ к государственной тайне.