Анкара, , 20:20 — REGNUM Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели на пресс-конференции заявил: «Глобальные и региональные фокусы подталкивают к враждебным изысканиям. В союзнических отношениях между Турцией и США, дружественных и партнёрских связях зияет глубокая рана».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели отметил: «Нужно ещё раз сказать, что решения Палаты представителей о введении санкций в связи с операцией «Источник мира», а также законопроекты, направленные на признание событий 1915 года геноцидом, совершенно бесчестны».

Политик добавил: «Бесспорно, что такой шаг лишён и намека на добрые в нашем отношении намерения. Разумеется, эти гнилые решения не поддерживаются народом и страной. Их можно охарактеризовать одним словом как беззаконие».