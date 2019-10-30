Анкара, , 20:09 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании в главном штабе Партии справедливости и развития заявил: «Нам ещё предстоит многое сделать, как внутри страны, так и за ее пределами. Единственная причина проведения нами операции «Источник мира» — намерение разрушить планы желающих построить террористический коридор, государство террористов».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы преуспели в этом деле. Равным образом разве не было попыток изнутри создать отдельное государство на нашем юго-востоке? Были. Заплатили ли свою цену те, кто спускали на собраниях турецкий флаг и не желали петь гимн? Мы заставили их заплатить и всегда будем так поступать».

Турецкий лидер добавил: «Они (Европа) пытаются принять образ наших друзей. Но мы больше не доверяем таким, как они — лживым и двуличным обманщикам. Мы всё узрели во время проведения операции «Источник мира». Мы не ждали, что угрозы постучатся в двери наших домов».