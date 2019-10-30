Душанбе, , 19:38 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках визита в Душанбе сегодня, 30 октября. Как сообщает пресс-служба главы Таджикистана, стороны обсудили ряд вопросов сферы безопасности.

Эмомали Рахмон назвал «обеспечение нашей общей безопасности и стабильности» одной из ключевых отраслей интеграции России и Таджикистана, подчеркнув, что «сотрудничество в этом направлении развивается на желаемом уровне».

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Кроме того, на встрече было подчёркнуто, что необходимы совместные действия для усиления оборонной мощности Таджикистана во имя стабильности всего региона на фоне угрозы безопасности со стороны Афганистана. В частности, важным направлением сотрудничества названа интеграция совбезов двух стран.

Также, добавляет пресс-служба главы государства, стороны обсудили военно-техническое сотрудничество Москвы и Душанбе, укрепление контактов между правоохранительными органами. В числе прочего Николай Патрушев и Эмомали Рахмон обсудили и вопросы взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.