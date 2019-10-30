Копенгаген, , 20:28 — REGNUM В настоящее время большинство партий датского Фолькетинга поддерживают инициативу снизить пенсии политиков, которые, по мнению парламентариев, слишком сильно отличаются от пенсионных выплат обычных граждан.

«Существует необходимость урегулировать вопрос о размерах зарплат и пенсий политиков. Когда мы слышим постоянную критику о неприемлемо высоких пенсиях, это не самым лучшим образом сказывается на нашей демократии и на нас самих», — заявил глава фракции социалистов в Фолькетинге Флемминг Мёллер Мортенсен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

«Пережитком прошлого» непомерно высокие пенсии назвал и депутат от партии «Венстре» Карстен Лауритцен. «После парламентских выборов сменился состав нашей группы, и мы по-прежнему не хотим ухудшать условия жизни для политиков. Однако особые правила в отношении пенсий должны быть отменены», — добавил политик.